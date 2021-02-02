Связь в конце туннеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить предельные тарифы для размещения оборудования операторов связи на государственной и муниципальной собственности, мостах, железных дорогах и в метро. Сейчас владельцы инфраструктуры могут завышать цены, полагают чиновники. Участники рынка и эксперты не спорят, что перегибы бывают. Но как подчеркивают юристы, в текущих формулировках правила могут распространиться и на коммерческую инфраструктуру, снизив конкуренцию.

ФАС подготовила поправки к закону «О связи», которые вводят предельные тарифы на размещение оборудования связи на объектах государственной и муниципальной собственности, а также на линиях электропередачи, железных дорогах, мостах, в коллекторах, тоннелях метро и на других объектах. Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru 29 января.

Сейчас нет единой методики расчета цен на размещение объектов связи на государственной инфраструктуре, поэтому ее владельцы могут устанавливать высокие тарифы для одних операторов связи и низкие — для других, следует из пояснительной записки к проекту. На тарифную дискриминацию при размещении оборудования, по данным ФАС, жаловались «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон», Tele2. Конфликты с операторами возникали у «Россетей», Федеральной сетевой компании и ОАО РЖД.

Проблемы есть и у региональных операторов. В 2020 году разгорелся спор между «Орелоблэнерго» и орловским оператором связи «Регион Плюс». Сетевая компания устанавливала высокие тарифы для небольших операторов связи, но ее действия удалось оспорить в ФАС, сообщало издание ComNews в декабре 2020 года.

Это не первая попытка властей упростить доступ операторов к государственной инфраструктуре, в августе 2020 года с похожей инициативой выступала Минкомсвязь. Там оценивали, что за три года государство демонтировало более 600 базовых станций, по которым не успели вовремя продлить аренду.

Опрошенные “Ъ” операторы связи поддерживают идею ФАС. Она будет полезна для отрасли и обеспечит большую прозрачность ценообразования на размещение объектов связи, уверены в МТС. Позитивной инициативу назвали также в «МегаФоне» и Tele2. Сейчас отдельные места под размещение оборудования операторов на крышах и мачтах стоят дороже торговых площадей на центральных улицах города, утверждают в Tele2.

В «Ростелекоме» при этом уточняют, что «уровень тарифа должен обеспечивать компенсацию экономически обоснованных затрат и необходимую прибыль». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев. В ОАО РЖД и «Россетях» не ответили на запрос “Ъ”.

Отказать в доступе для размещения оборудования связи на государственной инфраструктуре сложно и сейчас, говорит партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но, добавляет он, на деле собственник может установить такой высокий тариф, что оператор не захочет заключать договор.

В то же время, уточняет юрист, в предложенной редакции законопроект позволяет регулировать тарифы на размещение средств связи не только на государственной, но и на частной инфраструктуре. Это, по его мнению, может негативно повлиять на развитие рынка.

Кроме того, полагает господин Федюкин, против инициативы ФАС могут выступить независимые компании, которые инвестируют в создание опор для сетей связи и рассчитывают получить от этого прибыль или хотя бы окупить вложения,— ограничение тарифов для госкомпаний может снизить общий уровень цен на рынке. Крупнейшим башенным оператором по числу объектов для размещения оборудования связи в 2020 году, по оценкам аналитиков AC&M Consulting, стала группа «Русские башни». Глава компании Александр Чуб подтверждает, что проект ФАС «требует серьезной доработки», а в целом вмешательство государства в тарифообразование «помешает развитию рынка».

Никита Королев