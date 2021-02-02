МВД Сирии повышает интерактивность

В Сирии по обвинению в контактах с «подозрительными веб-сайтами и работе с ними» арестованы восемь человек. Арабские СМИ связывают это с неофициальным стартом кампании по выборам президента страны, которые состоятся уже этим летом. Одновременно Москва и Дамаск обвинили США в распространении ложной информации о ситуации в Сирии. Однако все больше сирийцев отказываются верить, что в нехватке хлеба или перебоях электричества виноват Вашингтон.

«США и их союзники цинично стремятся использовать проблему сирийских беженцев в своих политических целях, принимают меры по воспрепятствованию их возвращению на родину»,— говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа. Они подчеркивают, что США и их союзники проводят через подконтрольные им СМИ и интернет-ресурсы акции «информационно-психологического воздействия, последовательно продвигая заведомо ложные тезисы о положении в Сирии, отсутствии возможности трудоустройства и получения образования», а американские санкции «наносят огромный ущерб экономике Сирии», «ведут к обнищанию простых граждан», заставляя беженцев, «еще недавно готовых вернуться на родину, менять свое решение». Одновременно с этим Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф отметили «заботу государства о своих гражданах».

За несколько дней до этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник также отметил прогресс в восстановлении инфраструктуры страны — в первую очередь медицинских учреждений, школ, объектов электро- и водоснабжения. На многих объектах проведению работ помогают российские военные.

Однако всего этого недостаточно. Экономическая ситуация в Сирии с каждым днем ухудшается — растут цены на продукты, в частности на дешевые лепешки, которые составляют основную часть рациона беднейших слоев населения. Многие пекарни прекратили работу из-за нехватки муки. Только в воскресенье государство снизило норму бензина, которую каждый сириец мог раз в месяц получить по сниженной цене, с 100 литров до 75. Все чаще происходят перебои с энергоснабжением.

Если раньше многое объяснялось контролем террористов над значительной частью территории страны, то теперь единственным оправданием для официального Дамаска стали санкции США и ЕС.

Власти также указывают на бедственную ситуацию на территориях, которые находятся вне их контроля — под опекой оппозиции, США и курдов. Во многом так и есть, но населению от этих слов не становится легче. Те, у кого есть хоть малейший шанс уехать из страны, стараются это сделать, поскольку не верят в ее будущее. Разочарование населения, в том числе тех, кто все эти годы был лоялен президенту Башару Асаду, выплескивается в соцсети, а на территориях, которые сирийские власти с трудом вернули под свой контроль, вновь крепнут протестные настроения. «Сначала накорми народ хлебом, а потом выдвигай свою кандидатуру на выборах» — такое граффити появилось на стенах в Эс-Сувейде на юге страны с отсылкой на возможное участие Башара Асада в намеченных на лето выборах главы государства. Пока господин Асад официально не объявлял о своих намерениях баллотироваться на очередной срок, но мало кто сомневается в его решении. Ведущая арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила, что в Сирии уже началась серия встреч представителей правящей партии «Баас» с профсоюзами и другими общественными организациями. Прошла такая встреча и в Эс-Сувейде, где секретарь местного отделения партии отметил, что «успех выборов — это ответ уважаемому лидеру, который не бросил свой народ в самых мрачных обстоятельствах».

По мнению «Аш-Шарк аль-Аусат», именно с началом избирательной кампании связано предупреждение МВД Сирии пользователям соцсетей о последствиях «работы с подозрительными сайтами».

Ведомство призвало сирийцев проявлять осторожность, напомнив им об уголовной ответственности за информационные преступления — тюремном заключении на срок от трех до шести месяцев и штрафах. К преступлениям такого рода относится любое высказывание, которое может быть расценено как направленное на «ослабление национальных чувств или разжигание расовой или межрелигиозной розни», а также распространение ложной информации. Менее чем через сутки после публикации предупреждения МВД сообщило об аресте восьми человек в «рамках усилий ведомства по отслеживанию и борьбе с распространением ложных новостей и слухов через страницы социальных сетей и каналы YouTube». Имена арестованных не указываются — только инициалы. Арабские журналисты предполагают, что среди них есть госслужащие, в том числе репортер с государственного телеканала.

На этом фоне практически безнадежным выглядит политический диалог между властью и оппозицией. В конце прошлой недели спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен назвал «разочаровывающими» итоги пятого раунда переговоров малой группы Конституционного комитета в Женеве.

По словам источников “Ъ”, стороны погрязли в спорах и оказались неспособны вести реальную работу над текстом конституции, в итоге в заседаниях комитета взята пауза.

Господин Педерсен планирует обсудить дальнейшие перспективы с Дамаском, а также Москвой, Тегераном и Анкарой — как сторонами, содействовавшими запуску работы комитета. Представители всех трех сторон побывали на прошлой неделе в Женеве и встречались с членами комитета и друг с другом. От России был представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Итогом стало решение провести отложенную почти на год из-за пандемии коронавируса встречу в астанинском формате. Она пройдет в Сочи в середине февраля. В ООН надеются, что, возможно, после этого в работе комитета появится ясность. Пока же в сирийской оппозиции все чаще звучат голоса о роспуске комитета в случае, если до президентских выборов в его работе не будет никакого прорыва. Впрочем, источники “Ъ” в Москве считают, что в пессимизм впадать рано, процесс идет своим чередом, и альтернативы ему нет.

Марианна Беленькая