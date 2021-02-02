Воспитанник «Зенита» покинул скамейку запасных

Вчера футболисты «Зенита» начали работу на втором сборе в Дубае. Им не пришлось, как обычно, уезжать на паузу домой: из-за режима пандемии ее заполнили в Эмиратах прогулками по магазинам и пескам. Второй сбор продлится до середины февраля. В нем примут участие вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба, переболевшие COVID-19. Не сможет тренироваться и участвовать в спаррингах нападающий Сердар Азмун, получивший травму. Хавбек Леон Мусаев перешел из «Зенита» в казанский «Рубин», где продолжит карьеру.

Новость о том, что Леон Мусаев переходит в «Рубин», появилась к концу прошлой недели. Это всегда знаковое и огорчительное для болельщиков событие, когда клуб покидает игрок, свой воспитанник, подававший надежды. Леон в системе «Зенита» — с 2016 года, но при этом всегда был «под» кем-то. За главную команду, где дебютировал в 2019 году, провел всего 21 матч. И то выходя в основном на замену. Ему 22 года. Сейчас в центре поля у «Зенита», где может играть Мусаев, есть колумбиец Вильмар Барриос, бразилец Вендел, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, туда же тренер Сергей Семак иногда ставит бразильца Дугласа Сантоса. Конкуренция — сумасшедшая. «Рубин» давно «вел» Мусаева, поэтому футболист принял предложение этого клуба.

«Рубин» заплатил за Мусаева «Зениту» €500 тыс. У клуба из Петербурга осталось право выкупа футболиста по льготной цене (€1 млн) в течение двух ближайших трансферных «окон». Тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий «Рубин», пошутил над Мусаевым, поговорив с ним в эфире Instagram. Спрашивал: «Чем докажешь, что ты Леон Мусаев? Что умеешь? Я никогда тебя на поле не видел. Скамейка запасных "Рубина" ничем не отличается от скамейки запасных "Зенита", поэтому ты можешь смело ее занимать».

В иронии Слуцкого, участвовавшего в КВН, передаче «Что? Где? Когда?», тренировавшего сборную России на чемпионате Европы 2016 года, после которого он сказал, что «Россия — не футбольная страна», угадывается скрытый смысл: Мусаев — талантливый игрок, которому не давали играть в «Зените». Остается посмотреть, что у него получится в «Рубине». В таком возрасте еще не поздно «перезапустить» карьеру.

Продажа Леона Мусаева (к слову, его назвали в честь героя фильма «Леон») — единственная сделка «Зенита» в это межсезонье. Других пока нет. И, похоже, большой активности на трансферном рынке не будет. У команды и так приличный состав, чтобы вести борьбу за победу в чемпионате России и Кубке России. В РПЛ после 19 туров, сыгранных в прошлом году, есть отрыв от ближайшего конкурента, ЦСКА — четыре очка.

На сбор в Эмираты приехали вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба, восстановившиеся после коронавируса. Но не сможет участвовать в тренировках и играх форвард Сердар Азмун. Он получил травму в контрольной игре с «Уралом», состоявшейся в Дубае на первом сборе. И врачи до сих пор не могут понять, насколько она серьезная. Второй сбор иранец пропустит.

Боевую форму «Зениту» нужно набрать к 21 февраля — именно в этот день состоится игра 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом», первая официальная встреча в этом году. Дальше сине-бело-голубых ждут матчи чемпионата РПЛ. На сборе в Дубае соперниками «Зенита» по спаррингам станут армянские клубы «Арарат», «Ноа», «Пюник», сборные Иордании и Узбекистана.

Кирилл Легков