Бывшего мэра обвинили по всем статьям

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева. Экс-чиновника обвиняют в четырех эпизодах превышения должностных полномочий при выдаче незаконных разрешений на строительство объектов в санитарной зоне города-курорта. Кроме того, заместителем генпрокурора России Андреем Кикотем заявлен иск о взыскании с обвиняемого в доход бюджета Пятигорска около 6 млн руб. Дело по существу будет рассмотрено в Пятигорском городском суде.

Уголовное дело в отношении экс-мэра Пятигорска Льва Травнева было возбуждено в апреле 2020 года следственным управлением ГУ МВД по СКФО. Бывшего градоначальника заподозрили в том, что он в период с 2010 по 2017 год подписывал постановления на выделение земельных участков под строительство объектов, которые запрещено возводить в охраняемых горно-санитарных зонах курорта. В частности, мэр подписал разрешение на строительство магазина в непосредственной близости от скважины источника №4 в курортной зоне Пятигорска, а также в районе так называемого Лермонтовского разъезда в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

В июне 2020 года в отношении господина Травнева было возбуждено очередное уголовное дело. Эпизод относился к 2016 году, когда, по данным следствия, «в обход требований земельного и антимонопольного законодательства» он «незаконно изменил вид разрешенного использования расположенного в черте Пятигорска земельного участка площадью более 23 000 кв. м» с производственного строительства на многоэтажную жилую высотную застройку, что привело «к снижению арендной платы за его использование на сумму более 5,2 млн руб.».

В ходе дальнейшего расследования чиновнику были предъявлены обвинения в незаконном разрешении на строительство в охранной зоне курорта автозаправки, что, по мнению следствия, существенно нарушило «охраняемые законом интересы общества и государства на использование земельного участка в лечебно-профилактических целях города-курорта федерального значения».

Как уточнили “Ъ” в управлении Генпрокуратуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, господин Травнев «в результате строительства на указанных земельных участках АЗС и автосалона окружающей среде путем порчи и загрязнения почвы причинил ущерб в размере более 623 тыс. руб.».

Заместителем генерального прокурора России Андреем Кикотем заявлен иск «о взыскании с обвиняемого в доход бюджета муниципального образования — города-курорта Пятигорск свыше 5,8 млн руб.». Дело будет рассмотрено в Пятигорском городском суде.

Лев Травнев возглавлял Пятигорск с 2006 по 2017 год, когда внезапно добровольно ушел в отставку, хотя срок его полномочий заканчивался только в 2020 году. При этом он сохранил за собой пост секретаря городского отделения партии «Единая Россия» и получил вскоре назначение на должность полпреда губернатора по Кисловодску и Предгорному району. В апреле 2020-го так же внезапно подал в отставку глава Пятигорска Андрей Скрипник, сменивший господина Травнева в 2017 году, а Лев Травнев стал исполняющим обязанности главы. В этом качестве он пробыл всего неделю, затем ушел на больничный и вскоре был задержан сотрудниками МВД по СКФО. https://www.kommersant.ru/doc/4332237?query=ларинцева%20травнев

Александра Ларинцева, Пятигорск