Дело Вадима Белоусова разберут по существу

Мосгорсуд начал рассматривать дело депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 3 млрд руб. Незаконная схема работала по принципу семейного подряда — обналичивать деньги якобы помогала теща Белоусова. Она получала средства и пополняла ими банковскую ячейку в Москве на имя жены политика. Деньги были выделены на ремонт дорог в Челябинской области. Получать их Вадиму Белоусову помогал депутатский мандат, до того, как его лишили неприкосновенности в 2018 году. Как политик мог получить одну из крупнейших взяток в истории России? Подробности — у Ивана Корякина.

Вадим Белоусов переехал в Москву в 2011-м, когда избрался депутатом Госдумы по списку «Единой России». В седьмой созыв он прошел как справоросс. И был бы Белоусов обычным депутатом, если бы однажды не предложил закон о пчелах: «И в заключение хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этой области все-таки будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда».

Запомнился Белоусов и тем, что в 2018 году его лишили депутатской неприкосновенности. Тогда Госдума впервые за 25 лет обсуждала этот вопрос в закрытом режиме. Поводом стало уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в составе группы лиц, в их числе был и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, давний партнер Белоусова. «В 1993 году, когда я начал работать с Михаилом Юревичем, мы приняли на баланс обанкротившуюся макаронную фабрику. Многие сомневались, зачем нам это надо — серые стены, старое оборудование, ремонт. Работа казалась неподъемной. Но стратегически решение оказалось верным»,— заявлял тогда Белоусов. И вот почему: в 2010-м, когда Юревич возглавил Челябинскую область, Белоусов, который тогда был главой макаронной фабрики «Макфа», вступил, как считает следствие, в «преступную группу», возглавляемую губернатором. К ним присоединилась и теща депутата Маргарита Бутакова, главный бухгалтер «Первого хлебозавода».

Но тогда об этом мало кто знал. Челябинская область была охвачена «дорожной революцией», которую устроила команда Юревича. Из окон местного Заксобрания за ее ходом наблюдал депутат Андрей Барышев — он сейчас в Госдуме. “Ъ FM” попросил его оценить итоги той кампании: «Был реализован ряд проектов, почувствовали в Челябинске реальное облегчение с точки зрения пробок, и слоган тогда стали использовать, что это дорожная революция. У нас в России, сами же знаете, две беды. Дороги опять пришли в упадок, нужно же их вовремя поддерживать».

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Как и всякая революция, «дорожная» требовала денег. И Белоусов, как полагает следствие, успешно «выбивал» их в Москве, где занимал кресло депутата. В Челябинской области эти средства доставались компании «Южуралавтобан», которая успешно выигрывала торги. И помогал ей в этом якобы сам Вадим Белоусов в обмен на откаты — 20% прибыли дорожно-строительных предприятий партнеров.

Этой классической схеме не доставало лишь одного звена — площадки для обналичивания. Этим и занялась теща политика Маргарита Бутакова. Она, как считает следствие, получала деньги и закладывала их в банковскую ячейку. Выносила их оттуда, по версии следствия, супруга Белоусова. Адвокаты утверждают, что она не могла забирать груз наличности из банка, который «значительно превышает собственную массу этой хрупкой женщины». А сам Белоусов и вовсе не видел никаких средств: «Следов этих денег, которые якобы были получены, нигде нет. Вы не можете сказать, куда я их дел, что-то потратил где-то, то есть эти данные до сих пор не представлены.

Я считаю, что я не виноват, и хочу это доказать».

Доказывать придется в Москве, ведь, по версии следствия, именно в столице было совершено преступление. В Челябинске Белоусов получил взятку лишь в размере 89 млн руб., а этого недостаточно, чтобы рассматривать дело там. Общая сумма взяток — более 3 млрд руб., а, возможно, и больше. Еще в 2015 году в Челябинске возбудили дело о хищении 9 млрд руб. Обвиняли тогда бизнесменов, занятых в дорожной сфере, тех самых, которым, возможно, и покровительствовал Белоусов. Его защита утверждает, что предприниматели в последней момент «изложили версии прикрытия», заявив, что похищенные ими деньги ушли на взятки чиновникам. Пока следствие переключалось на Белоусова, бизнесмены бежали за границу. Эмигрировал и бывший губернатор Юревич. Остались лишь Белоусов, его супруга и теща.