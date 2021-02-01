Суд приостановил деятельность тамбовской ячейки ПАРНАС

Тамбовский облсуд по иску регионального управления Минюста на месяц приостановил деятельность регионального отделения Партии народной свободы (ПАРНАС).

Причиной стали нарушения законодательства о политических партиях: ячейка не уведомила Минюст о смене руководителя и изменении названия, а также не представила в министерство отчетность за 2019 год. «Отделению трижды выносилось предупреждение. Вследствие того что никакие меры приняты не были, суд принял решение приостановить его деятельность на месяц для устранения недостатков»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Тамбовского облсуда.

В региональном отделении ПАРНАС и пресс-службе партии не ответили на звонки “Ъ”. Бывший руководитель реготделения Николай Воробьев, возглавлявший ячейку с момента ее основания в 2011 году, рассказал “Ъ”, что сложил полномочия в 2018-м. Кто сейчас руководит ячейкой, господин Воробьев не знает. Он выразил удивление, что деятельность ячейки была приостановлена лишь на один месяц, а не на полгода, как обычно. В Минюсте не смогли предоставить оперативный комментарий.

Партия народной свободы (ПАРНАС) была воссоздана в 2012 году на основе созданной в 1991 году Республиканской партии России Михаилом Касьяновым, Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым. Нынешним лидером ПАРНАС является Михаил Касьянов.

Сергей Толмачев, Воронеж