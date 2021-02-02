Сегодня исполняется 53 года президенту группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву

Его поздравляет сценарист и режиссер Джаник Файзиев:

— Много лет назад меня пригласили на встречу с крупным руководителем огромной компании. Встречи с «большими дядьками» — ритуал знакомый, немного рутинный и всегда в высокой степени формальный. Мы сидели в большой переговорной, шутили и, как мне казалось, ожидали, когда придет САМ... Никто не заходил, и вот настал момент всем представляться: «Шишкарев…» Я пожал протянутую руку. На меня смотрели умные, немного грустные глаза. Мы провели какое-то время рядом, и ни по малейшему признаку мне не удалось распознать в человеке в мягком светлом джемпере «большого руководителя» и «брутального перца», каким я ожидал его увидеть. Многоуважаемый Сергей Николаевич! Хочу пожелать вам всегда ломать стереотипы, это залог молодости и побед над конкурентами. Не знаю, как вам удалось пронести человечность сквозь невзгоды времени, но пусть этот источник не иссякает. Рядом с мудрым теплом вашей души и всегдашней готовностью прийти на помощь уютно вашим друзьям, соратникам и всем, кого вы любите. Знаю, что это, наверное, самая тяжелая мужская работа, и как тут не вспомнить стихи нашего с вами любимого Макаревича: «И как трудно стерпеть и сберечь все цветы, / И сквозь холод и мрак / Поднимать на мачте мечты / Свой единственный флаг».

Рубрику ведет группа «Прямая речь»