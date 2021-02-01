01 февраля, понедельник
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Фонд капремонта предложил увеличить минимальный размер взноса

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Самарской области в настоящее время экономически не обоснован. В связи с этим он требует переоценки и увеличения тарифа до экономически обоснованного, и его размер в текущем году должен составить 8,96 руб./кв.м. Об этом сообщается в годовом отчете фонда капитального ремонта Самарской области за минувший год.

Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в регионе уже увеличивался. В минувшем году рост этого показателя составил 10,8 %. В текущем году, по расчетам организации, он будет равен 5,6%. Кроме того, планируется увеличить предельную стоимость работ по капитальному ремонту крыш домов в Самарской области, говорится в отчете регионального оператора.

Георгий Портнов


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