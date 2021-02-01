Компания Mitsubishi назвала стоимость обновленного Eclipse Cross в России, продажи которого начнутся в 2021 году.

Автомобиль получил переработанные фары с разнесенными по высоте блоками, сзади изменилось остекление, которое лишилось горизонтальной перемычки, а вертикальные фонари дополнили горизонтальными элементами. В салоне появилась мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая лишилась управления тачпадом на центральном тоннеле.

Технически Eclipse Cross не изменился, если не считать появления гибридной модификации, которая в России представлена не будет. На российском рынке останутся прежние версии с бензиновыми моторами — 150-сильным атмосферным 2-литровым и 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. Оба мотора сочетаются с вариатором, а кроме того автомобиль можно будет купить как с передним, так и с полным приводом.

Стоимость купе-кроссовера в зависимости от комплектации составит от 2,3 млн руб. до 2,7 млн руб. В продаже обновленный Mitsubishi Eclipse Cross в России появится с апреля.