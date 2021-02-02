Всенародное рисование

В Великобритании стартовал проект с самым амбициозным из всех возможных названий — «Великая большая художественная выставка» (The Great Big Art Exhibition). Среди ее «приглашенных кураторов» — первые имена британского искусства сэр Энтони Гормли, Аниш Капур, Соня Бойс, Джереми Деллер, а также живущий в Британии известный китайский художник Ай Вэйвэй. Но главными участниками проекта станут все, кто только захочет принять в нем участие. Рассказывает Кира Долинина.

Идея проста: именитый художник задает тему, а все желающие делают свои произведения и загружают их на сайт проекта. Также те, кто хочет, могут выставить свои работы в окнах, на балконах, в своих палисадниках, садиках, садах или просто перед своими домами. Улицы от этого станут красочнее и веселее, а людям, как надеются авторы проекта, станет хоть немного легче психологически в дни очередного и явно не последнего пандемийного локдауна.

Инициаторами «великого и большого» проекта стали сотрудники организации Firstsite в Колчестере (графство Эссекс), городе на северо-западе от Лондона. Firstsite была основана в 1994 году и расположилась поначалу в небольшом здании XVIII века. Главной целью проекта было открыть глаза на современное искусство для как можно более широких кругов зрителей. В начале 2000-х организации, проводившей одновременно по несколько выставок и открытой для самых разных групп посетителей и участников, стало тесно. В сентябре 2011 года было открыто роскошное новое здание, и с тех пор Firstsite в изобилии представляет как выставки мирового уровня (Джиллиан Уэринг, Грейсона Перри, Энди Уорхола, Любайну Химид и Мартина Парра), так и многочисленные социально ориентированные проекты. В мае 2019 года центр принял своего миллионного посетителя.

Проект «Великой большой художественной выставки» совершенно в стиле всего, что делала Firstsite все свои 27 лет существования. Снизить пафос, открыть двери элитарному искусству в дома простых граждан, пустить наивное искусство в выставочные залы, утверждать, что стать художником может каждый и никакие объективные сложности не имеют права мешать процессу творчества. Понятно, что в портфолио центра есть все, что должно быть в организации с подобными ценностями открытого мира: Firstsite давно сотрудничает с лидерами чернокожих сообществ Колчестера, «Радикальными женщинами Колчестера», персоналом и семьями Колчестерского гарнизона, семьями, сталкивающимися с социально-экономическими препятствиями, и так далее.

Однако есть и новшества, которые принес с собой год, прожитый нами в пандемию коронавируса. Поменялись векторы: не широкая общественность идет в музеи и выставочные залы, а сами музеи, знаменитые художники и дорогие залы и галереи обращаются к своему зрителю. Игра идет в другие ворота.

Великий и ужасный сэр Энтони Гормли, способный все что хочет перевернуть с ног на голову и заселить своими фантазиями любое выделенное ему пространство, берет на себя скромную роль «учителя», задающего тему «урока»: он начал с темы «животные» (сам-то больше любит «человека»). Он считает, что проект станет продолжением радужной кампании NHS, когда тысячи радуг были помещены на окнах в знак солидарности и поддержки служб здравоохранения. Но кроме поддержки тут, по мнению Гормли, есть и иные задачи: «Я думаю, что теперь мы сможем отметить разнообразие и необычайный диапазон творческих талантов Британии. Люди скажут: "Я не художник, я не рисую", но я думаю, что на самом деле каждый сможет, если начнет». Темой второго «урока» — от будущей представительницы Британии на Венецианской биеннале Сони Бойс — станет «портрет».

Помимо художников роли мэтров в этой глобальной «мастерской» примерили на себя директора галереи Тейт, Британского музея, Национальной портретной галереи, Национальных галерей Шотландии, Национальных музеев Ливерпуля и других собраний. Они выбрали работы, которые могут стать источниками вдохновения проектов выставки. Среди них — «Свобода и перемены» Любайны Химид, «Нахальный маленький астроном» Йинки Шонибаре, портрет танцора Акрама Хана кисти Дарвиша Фахра и «Пруд с водяными лилиями» Клода Моне. Доступ к оцифрованным изображениям этих и многих других произведений, конечно, открыт и бесплатен.

Задавать вопросы, будет ли хоть что-то из присланного на сайт проекта интересным с точки зрения «большого» искусства, не имеет никакого смысла. Если будет — замечательно. Но проект совсем не об этом. Он прежде всего о том, что если не в радости, то в горе мы все уязвимы одинаково. И лечиться творчеством есть преимущество человека разумного. Сэр Энтони Гормли явно верит в это: изоляция создала «огромный резервуар потенциала для творчества». «Я предлагаю направить эту энергию на созидание»,— говорит он.