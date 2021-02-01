«Парма» подписала контракт с польским баскетболистом

Баскетболист Марцел Понитка присоединился к пермскому клубу «Парма» официально. Заключен контракт до окончания сезона-2023/2024.

Польский защитник имеет богатый опыт выступлений на самом высоком европейском уровне (чемпионаты Евролиги, Еврокубка, чемпионаты Польши и Единой лиги ВТБ). Марцел Понитка является чемпионом Польши (2016, 2020) в составе «Зелена Гуры», обладателем Суперкубка Польши (2020). Участник чемпионатов Европы: U-16 и U-18 и Кубка мира 2019 года в составе национальной сборной. Лучший защитник чемпионата Польши 2020 года по версии журналистов.

В сезоне-2020/2021 за 12 игр в составе «Зелена Гуры» средние показатели польского защитника составляют 9,5 очка, 2,1 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата.

«Марцел Понитка — молодой и перспективный баскетболист. У него еще все впереди. Он „горит“ игрой, и что самое главное — Марцел всегда жаждет побеждать. Надеюсь, что он добавит команде больше энергии, атлетизма и усилит игру в защите»,— прокомментировал ситуацию главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис.

Баскетболист примет участие уже в сегодняшнем матче «Пармы» против подмосковных «Химок».