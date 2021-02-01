В комиссию по отбору главы Перми вошли руководители вузов и общественники Губернатор определился со своими представителями на выборах мэра

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сформировал региональную часть комиссии по отбору кандидатур на пост главы Перми. Как сообщает telegram-канал «Компрос» в комиссию были делегированы: гендиректор генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, вице-премьер, министр территориального развития Пермского края Александр Борисов, директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ, председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, эколог, член Общественной палаты региона Юрий Хохлов.

Пермскую думу в комиссии представляют исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин, руководитель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, руководитель комитета по социальной политике Василий Кузнецов, руководитель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов и руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.

Первое заседание комиссии состоится сегодня. По информации “Ъ-Прикамье”, председателем будет избран Леонид Политов. Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитете, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам, комиссия представит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, за кого проголосуют большинство депутатов.