Для развязки в Кудрово утвержден проект планировки территории

В Ленобласти определена территория под транспортную развязку в районе Кудрово. Для объекта утверждены проект планировки и межевания территории.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, дорога обеспечит подъезд к метро и транспортно-пересадочному узлу.

Напомним, что проект развязки поступил в ГАУ «Леноблгосэкспертизу» в конце прошлого года. ГКУ «Ленавтодор» рассчитывает получить необходимые документы в конце текущего — начале следующего года. После этого будет определены источники финансирования. Общая протяженность развязки составит 2,6 км.