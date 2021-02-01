В Казани по делу о нападении на сотрудника ГИБДД задержали двух человек

Правоохранители в Казани задержали двух молодых людей, которые подозреваются в причастности к нападению на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает «Бизнеc Onlinе».

По данным издания, инцидент произошел накануне на Булаке во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что активисты толпой набросились на полицейского и повалили его на землю, при этом сбив головной убор.

В данный момент решается вопрос о возбуждении против задержанных уголовного дела. Сами молодые люди вину свою не признают.

"Ъ-Казань"