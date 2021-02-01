В минстрое Башкирии проходят обыски

Как стало известно "Ъ-Уфа", сегодня утром в министерстве строительства и архитектуры Башкирии проходят обыски. По неподтвержденным официально данным, задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев. По информации источника Ъ, вопросы к министру возникли за период его работы на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» с 2016 по 2020 годы. Учреждение является крупнейшим госзаказчиком республики и распределяет контракты на строительство социальных и других объектов. Получить комментарии в следственном управлении СКР, УФСБ и МВД по Башкирии не удалось. В приемной министра не отвечают на телефонные звонки.

Влада Шипилова