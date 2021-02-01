31,9 процента составило снижение чистого финансового результата российских компаний в январе—ноябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных Росстата. Падение прибыли компаний до налогов (без малого бизнеса, финансового и госсектора) продолжило замедляться после ухудшения к концу третьего квартала. В обработке показатель снизился на 27,6%, в добыче — на 34%, в торговле — на 38,4%, в электроэнергетике и ЖКХ — на 41,5%, в сфере транспорта и хранения — на 57,6%. Рост прибыли зафиксирован в сельском хозяйстве (на 63,3%), строительстве (на 72%) и в сфере связи (на 9,1%); доля убыточных организаций в годовом выражении за период выросла на 3,1 п. п.— до 31,2%.