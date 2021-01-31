В отношении главы белгородского штаба Навального возбудили дело об оскорблении представителя власти

В отношении координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Белгороде Максима Климова, отбывающего девятидневный административный арест, возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Как сообщил его адвокат Руслан Лапшин, речь идет об оскорблении в соцсетях полицейского, с которым у Максима Климова был конфликт в отделе полиции в сентябре. https://t.me/advokat_lapshin/40

Сегодня утром в съемной квартире Максима Климова, а также у проходящих по делу свидетелями его сторонников были проведены обыски. Оперативники изъяли у них технику, в том числе сотовые телефоны. «Зачем это делать в отношении свидетелей и чем была обусловлена безотлагательность обысков по делу о преступлении небольшой тяжести — остается загадкой»,— заявил адвокат. Он предполагает, что целью этих мероприятий было оказание давления на Максима Климова и его окружение.

Максим Климов был задержан 23 января как организатор несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Суд арестовал его на девять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По словам Руслана Лапшина, завтра после освобождения из спецприемника он может быть задержан в рамках уголовного дела. Штаб Навального в Белгороде сообщил, что сразу после назначения Максиму Климову административного ареста его сторонники не смогли передать ему еду и вещи, так как незнакомый человек принес 30 л воды, тем самым исчерпав лимит на передачи. https://t.me/team_navalny_blg/1698

Сергей Толмачев, Воронеж