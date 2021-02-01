Red Wings навострила крылья в Китай

Подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings, которая должна стать крупнейшим пользователем российских самолетов SSJ 100, расширяет парк за счет иностранной техники. Она впервые получает дальнемагистральные самолеты, три Boeing 777-200ER, на которых планирует развивать полеты в Китай. Суда будут базироваться в подмосковном Жуковском. Эксперты отмечают огромный отложенный из-за пандемии спрос на азиатских направлениях. Однако в условиях ограниченного международного авиасообщения сохраняются высокие коммерческие риски для эксплуатации таких больших самолетов.

Первый Boeing 777, который должен пополнить парк Red Wings, прилетел в Жуковский 28 января. Его получение анонсировал в конце 2020 года гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев, заявив, что на первом этапе у перевозчика будут три таких судна, их задействуют в китайской и туристической полетных программах. «Мы в проекте с "тремя семерками" выступаем совместно, по сути, с владельцами этих самолетов»,— сказал господин Ключарев, не уточнив, о ком именно идет речь. Сейчас Red Wings эксплуатирует 4 региональных SSJ 100 и 15 среднемагистральных Airbus 320/321. Компания должна стать одним из основных получателей SSJ в будущем.

В Red Wings рассказали “Ъ”, что сейчас идет процедура внесения Boeing 777-200ER в сертификат эксплуатанта, не раскрыв других деталей проекта. По данным “Ъ”, самолеты приобрела некая гонконгская лизинговая компания, получив кредит от самарского банка «Солидарность». В банке это подтвердили.

«В прошлом у аэропорта уже был опыт реализации масштабных туристических программ, мы уверены в их значительном потенциале,— сказал “Ъ” гендиректор "Рампорт Аэро" (оператор Жуковского, блокпакетом владеет "Ростех") Томас Вайшвила.— Партнерство с Red Wings должно было начаться год назад. Тогда авиакомпания получила допуски на полеты в Тайюань, Нанкин, Чжэнчжоу, Цзинань, Шицзячжуан, Гуанчжоу, Хэфэй, Ханчжоу, Фучжоу. Сейчас перевозчик активно работает над восстановлением этих и получением новых назначений. В число первых маршрутов могут войти рейсы в страны Азии и Европы». В Жуковском надеются, что активное развитие совместной программы произойдет в рамках летнего расписания 2021 года.

Сегодня в России Boeing 777 для перевозок пассажиров используют только «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, чартерные Azur Air и Royal Flight. Представитель «Интуриста», который сотрудничает с Red Wings по чартерным программам, Дарья Домостроева рассказала “Ъ”, что компания заинтересована в больших самолетах для отправки туристов в Турцию в период высокого летнего сезона. Также, по ее словам, в перспективе широкофюзеляжные суда можно было бы использовать для формирования программ в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на египетские курорты в случае возобновления авиасообщения.

До пандемии Китай традиционно был одним из наиболее популярных туристических направлений. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что китайские власти неофициально называют сроком открытия массового международного сообщения февраль 2022 года, ориентируясь на темпы вакцинации населения. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтверждает, что у стран Юго-Восточной Азии «большая аудитория и сейчас формируется огромный отложенный спрос».

Но авиационные эксперты настроены осторожно. Использование Boeing 777-200ER несет очень высокие коммерческие риски, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Пока невозможно достоверно прогнозировать сроки восстановления международных полетов, а высокая конкуренция на популярных туристических направлениях внутри России и в Турцию будет оказывать давление на маржинальность эксплуатации самолетов. «Соответственно, эти риски должен принять на себя партнер, который выступит заказчиком рейсов. Аналогичная схема фактически реализована во взаимоотношениях авиакомпании "Россия" и туркомпании "Библио-Глобус"»,— говорит он.

Эксперт уточнил, что 777, которые получает Red Wings,— «достаточно возрастные машины» и лизинговые ставки за них невысоки для лайнеров такой размерности. Однако расходы на техобслуживание и возможные внеплановые ремонты могут подорвать экономику их эксплуатации.

Евгения Коляда, Александра Мерцалова