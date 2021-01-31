Несанкционированное шествие сторонников Навального в Ростове прекращено

Полицейские пресекли несанкционированное шествие в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального по ул. Пушкинской в Ростове, передает корреспондент “Ъ-Юг” с места события. Шествие началось от здания публичной библиотеки в сторону парка ими. Горького. В нем приняло участие около 350 человек. На подходе к пр. Чехова правоохранители пропустили часть протестантов через ограждения, а остальным перекрыли дорогу, разделив, таким образом колонну надвое. После этого они приступили к задержаниям, которые в основном проходили без эксцессов. Участников акции, которые оказали полицейским активное сопротивление, задерживали жестко, но корректно. Общее количество задержанных, по наблюдению корреспондента достигло 60-70 человек. Остальные участники шествия покинули место, возле которого колонна была задержана, и в настоящее время скоплений людей на Пушкинской не наблюдается.

Вадим Водолазов