Арестован главный редактор Telegram-канала «Белгород №1»

Главный редактор независимого Telegram-канала «Белгород №1» Владимир Корнев арестован на трое суток. Об этом сообщил сам канал. Господину Корневу вменили организацию массовой акции, «повлекшей нарушение общественного порядка» (ст. 20.2.2 КоАП РФ, наказание для физлиц — от 10 тыс. руб. штрафа до 15 суток административного ареста). Таким образом, господин Корнев не сможет принять участие в освещении очередной несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, назначенной на 31 января.

Согласно сообщению канала, обвинение «построено на двух постах»: «Естественно, мы никого не призывали и ничего не проводили. Наоборот, мы рассказывали и о позиции ведомств и предлагали ради безопасности остаться дома».

В прокуратуре региона и в Октябрьском райсуде Белгорода, рассматривавшем материалы по делу, информации об аресте Владимира Корнева пока не опубликовали.

Олег Мухин