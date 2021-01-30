Главные новости к утру 30 января

Власти Москвы решили закрыть магазины, кафе и рестораны в центре города 31 января. Также будет ограничено передвижение пешеходов и закрыты восемь станций метро. В этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести новые акции в его поддержку. О подготовке к митингам

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек. Авария с участием рейсового микроавтобуса и грузовика произошла вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. Ранее ведомство сообщило, что интернет-платформы своевременно не удалили около 170 противоправных призывов.

Франция полностью закрывает свои шенгенские границы из-за коронавируса. В стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тыс. квадратных метров, сохраняется комендантский час. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом границы для иностранцев также закрывает Чехия.