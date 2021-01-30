Чехия ограничила въезд для иностранцев

Правительство Чехии из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом решило закрыть с 30 января границы для граждан всех иностранных государств. Иностранцы смогут въезжать в Чехию только в случае крайней необходимости. Ограничение будет действовать до 15 февраля.

Въезд будет разрешен иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. На наземных границах будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну, сообщает Чешское радио.

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились более 970 тыс. человек, умерли 16 тыс. В стране действует режим ЧС до 14 февраля, сохраняется масочный режим и социальные ограничения, в том числе запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости.