Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек

Число погибших в результате аварии с участием рейсового микроавтобуса и грузовика в Самарской области увеличилось до 12 человек, еще 12 человек получили ранения. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СКР. Причиной аварии мог стать занос прицепа грузовика и выезд на встречную полосу.

«На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пятеро из которых находятся в реанимации»,— сообщается на сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным управления МВД по Самарской области, водитель грузовика «допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом». Авария произошла вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Рейсовый автобус направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.