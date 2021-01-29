Еще один участник несанкционированной акции протеста в Ульяновске арестован

В пятницу вечером Засвияжский районный суд огласил свое постановление об административном нарушении, совершенным 25-летним Владиславом Марьиным, задержанным полицией в кафе после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей в субботу, 23 января, в центре Ульяновска.

Ранее Владислав Марьин был известен как член проектного департамента ульяновского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов. Суд, рассмотрев протокол полиции и пояснения представителей УМВД, пришел к выводу, что господин Марьин является также организатором несанкционированной акции, в связи с чем, на основании части 2 статьи 20.2 КоАП назначил ему административное наказание в виде пяти суток ареста (двое суток, проведенных в ИВС, Владиславу Марьину уже зачтено). Сам господин Марьин заявлял, что не являлся организатором акции, хотя не отрицал, что присутствовал на ней. По словам адвоката Владислава Марьина Руслана Шабанова, постановление суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции в связи с тем, что в это деле много процессуальных нарушений со стороны полиции. Кроме того, отмечает второй защитник господина Марьина Егор Крылов, полицией не были представлены доказательства деятельности подзащитного как организатора, на представленных видео он лишь идет вместе со всеми и никем не руководит. Также, отмечает господин Крылов, после задержания его подзащитному не давали возможности пригласить адвоката.

Ранее по решению Ленинского райсуда было назначено наказание в виде административного ареста Вячеславу Круглову (5 суток) и Сергею Сергееву (7 суток). Они также отрицали свое участие в организации мероприятия.

В пятницу Ленинский районный суд рассмотрел еще 21 административное дело (ч. 5 ст. 20.2 КоАП – нарушение порядка проведения публичного мероприятия, штраф от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.), вынеся решения о наказаниях в виде штрафов в отношении участников акции, задержанных полицией на несанкционированной акции. Всего, по разным данным, полицией 23 января было задержано от 23 до 27 участников несанкционированной акции.

Сергей Титов, Ульяновск