«Работа дистанционная, но требует дисциплины и точности» Александр Леви – о новинках MANGO OFFICE

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об обновленной версии платформы

Правильная постановка задач сотрудникам и контроль исполнения — вот, пожалуй, основа эффективного управления на всех уровнях. Особенно, в условиях, когда работа дистанционная, но требует дисциплины и точности. Поэтому необходимо эффективное решение, позволяющее поручать работу и проверять сделанное.

Сотрудники колл-центра, продавцы, клиентские менеджеры — это именно те люди, от которых зависит успех бизнеса. А, значит, грамотно управлять их задачами — крайне важно.

Такая логика лежала в основе разработки нового инструментария облачной платформы MANGO OFFICE для контакт-центров

Появились новые решения для руководителя. В частности, в инвентарном перечне появились так называемые «Поручения». У сотрудника есть право принять или отклонить любое из этих заданий. Но в любом случае, руководитель всегда видит статус каждой конкретной задачи и знает, кто отвечает за взятые в работу.

«Поручения» в обновленной версии платформы MANGO OFFICE снабжены опцией планирования исполнения к определённому времени. Также добавлена функция отслеживания просроченных дел и проверка задач, заявленных выполненными.

Благодаря этим инструментам эффективность супервайзера заметно вырастает, уверены в компании. Руководить группой операторов на линии, продавцов или специалистов по обслуживанию клиентов гораздо проще, когда система позволяет назначать, определять приоритеты и отслеживать исполнение персональных заданий прямо в интерфейсе рабочего места.

Рядовые сотрудники могут поступать похожим образом. В MANGO OFFICE они могут создавать заметки с напоминаниями о важных вопросах и сохранять их как задачи. При необходимости платформа позволяет назначать исполнителей. В любом случае весь объем работы того или иной специалиста фиксируется в истории задач.

Ещё одним нововведением платформы стал атрибут важности. Любому рабочему вопросу, задаче или поручению присваивается приоритет. С помощью этой индикации члены команды, даже находясь далеко друг от друга, лучше понимают, на что требуется обратить повышенное внимание.

«Манго Телеком» активно развивает платформу и регулярно обогащает свою облачную платформу полезными функциями. Например, до этого разработчики добавили инструменты игрофикации и мотивационный сервис Wallboard. С их помощью сотрудники получают дополнительные стимулы в работе, ориентируясь на достижения коллег.

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