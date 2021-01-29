После гибели в Ульяновской области двух человек от угарного газа прокуратура проверяет управляющую компанию

Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью двоих жителей поселка Кузоватово из-за отравления угарным газом.

Мужчина и женщина погибли в квартире одного из домов поселка в ночь на 27 января.

По предварительным данным, причиной их гибели явилось отравление угарным газом. В квартире имелось индивидуальное газовое отопление с неисправным дымовентиляционным каналом.

Следственным управлением СКР по Ульяновской области по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, до 4 лет лишения свободы).

Как отмечают в областной прокуратуре, идет проверка деятельности должностных лиц управляющей компании и специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также – контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующими субъектами требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры.

Случаи гибели жителей Ульяновской области от отравления угарным газом из-за неисправной вентиляции происходят почти каждый год. По данным областной прокуратуры, один такой факт зафиксирован в 2021 году, один – в 2019 году, по два случая – ежегодно с 2015 года по 2017 год. Самый громкий в регионе случай произошел 10 февраля 2015 года, когда от угарного газа из-за неисправной вентиляции, когда в селе Елшанка Ульяновского района погибли от угарного газа шесть человек, из них двое – малолетние дети. Причиной отравления угарным газом стала неисправность дымовентиляционного канала – ранее сосед погибшей семьи занимался ремонтом на крыше, монтажная пена упала в этот канал, вспенилась и перекрыла путь вентиляции. По мнению обвинения, трагедии могло не быть, если бы должностные лица своевременно проводили проверки вентиляционного и газового оборудования. По фактам гибели людей от угарного газа уже были осуждены руководители управляющих компаний, по вине которых своевременно не была проведена проверка вентканалов. В трагедии в Елшанке виновной признана директор управляющей компании Ольга Мартынова. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

«К сожалению, такие случаи еще встречаются. Именно поэтому органы прокуратуры проводят проверки управляющих компаний и специализированных организаций еженедельно, чтобы понудить их к выполнению проверок вентканалов», – сказал “Ъ-Волга” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск