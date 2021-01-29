Снесенный «КамАЗом» мост в Екатеринбурге восстановят в начале марта

Разрушенный «КамАЗом» пешеходный мост на 193-м км федеральной трассы М-5 «Урал» на ул. Димитрова в Екатеринбурге восстановят в начале марта, сообщила пресс-служба «Уралуправтодора». «В начале следующей недели надземный пешеходный переход будет восстановлен»,— говорится в сообщении.

Средства на ремонт выделила компания, техника которой нанесла федеральной трассе ущерб. Как сообщила пресс-служба учреждения, до сих пор проход для пешеходов был закрыт. На время монтажа перехода движение на участке будет ограничено не более, чем на полчаса.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября. «КамАЗ» столкнулся с опорами моста из-за подъема кузова, мост сошел с опор и упал на кабину грузового автомобиля. В результате водитель «КамАЗа» погиб. Позднее прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Михаил Мананников