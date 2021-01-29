Британия запускает программу массовой выдачи гражданства жителям Гонконга

Правительство Великобритании объявило, что с 31 января все граждане Гонконга, обладающие паспортом «зарубежного британца» (British National (Overseas), BNO), а также их родственники смогут приехать в Британию и остаться там жить, работать и учиться. А через шесть лет пребывания в королевстве им будет выдано британское гражданство.

Паспорта BNO выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Первый такой паспорт был выдан в 1987 году. Статус «зарубежного британца» предоставляет консульскую поддержку и защиту, однако не предоставляет права беспрепятственного въезда на территорию Соединенного Королевства, автоматического права на жительство и работу в Соединенном Королевстве. Такие лица не являются гражданами Соединенного Королевства. Британское правительство решило упростить процедуру выдачи гражданства владельцам паспортов BNO в ответ на принятие властями Китая в прошлом году закона о государственной безопасности в Гонконге. Британское правительство считает, что закон нарушает договор, подписанный между Великобританией и Китаем в 1984 году, по которому китайские власти обязались обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Гонконга и поддерживать автономный статус региона.

«Я безмерно горжусь тем, что мы ввели этот новый способ для обладателей BNO получить возможность жить, работать и обосноваться в нашей стране,— заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.— Поступая таким образом, мы отдаем дань нашим глубоким историческим связям и дружбе с народом Гонконга, а также отстаиваем свободу и автономию — ценности, которыми дорожат и Великобритания, и Гонконг».

В ответ на решение британских властей Китай тут же заявил, что перестает признавать паспорта BNO. «Китай с 31 января более не будет признавать так называемые паспорта BNO в качестве проездных документов и удостоверений личности, мы оставляем за собой право на принятие дальнейших мер»,— заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Кирилл Сарханянц