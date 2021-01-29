Горняки и студенты привели в порядок фонды музея ГОП

В преддверии 90-летия горно-обогатительного производства ММК горняки совместно со студентами-историками МГТУ имени Г. И. Носова привели в порядок фонды музея ГОП.



По словам руководителя проекта, доктора исторических наук Марины Потемкиной, студенты кафедры общей истории МГТУ совершили настоящий научно-исследовательский экскурс в историю одного из старейших производств ММК, пополнив ее неизвестными фактами.

– В учебных планах есть дисциплина «Проектная деятельность», – рассказывает Марина Николаевна. – Она пользуется большим интересом у студентов. Ребята сами приносят идею. То есть ищут какую-либо проблему, потенциального «заказчика» и придумывают, как эту проблему решить. Одна из групп заинтересовалась предложением ГОП поучаствовать в восстановлении исторической летописи производства. Работая над этим проектом, студенты брали интервью у бывших работников, восстанавливали биографии известных людей по архивным документам. Однажды зашли в музей ГОП и увидели, что он требует внимания и заботы. Возникла идея привести его в порядок, «оживить» уникальные экспонаты, чтобы их можно было использовать для воспитания молодого поколения, для встреч ветеранов. Кроме того, необходимо было провести классификацию, опись музейных фондов – посчитать, пронумеровать их. Благодаря этому удалось уточнить или найти информацию о тех или иных наградах, людях, событиях.

Важнейшим этапом совместного проекта стала систематизация музейных экспонатов, большинство из которых – эксклюзив. К примеру, памятные знаки, посвященные юбилеям ГОП, РОФ, ММК, – это история, воплощенная в металле. Для того чтобы организовать музейное хранилище по всем правилам, студентам пришлось работать не только с компьютером, но также с тряпкой и веником – в буквальном смысле слова смахивая пыль истории с редчайших фотографий и документов.

Теперь большинство экспонатов музея ГОП пронумеровано и включено в опись, с помощью которой легко найти любой документ, памятный знак или образец породы. Более того, студенты-историки создали электронный каталог музея с фотографиями и подробным описанием каждого экспоната.

– Очень довольна студентами и их работой, – призналась Марина Потемкина. – Главным образом потому, что вижу в этом проекте перспективу. Идея каталогизации ценных экспонатов может быть применена и в других музеях – цехов, учреждений, предприятий. То есть ребята создали некий алгоритм, который при необходимости можно использовать. Кроме того, в перспективе возможны кооперация горного института и института гуманитарного образования внутри вуза и создание совместных идей, продуктов, проведение исследований.

Начальник горно-обогатительного производства Андрей Полинов на встрече со студентами-историками отметил, что планирует сделать электронный музейный каталог доступным для всех, ведь главная задача музея – знакомить людей с историей комбината и города, ведь Магнитка началась с горы:

Музей для нас – не просто комната для хранения экспонатов, а живое наглядное пособие. Сюда можно прийти, познакомиться с историей, узнать и осмыслить то, что происходило до нас. Поэтому, подводя итоги совместного проекта, хочу сказать студентам огромное спасибо за столь важную и нужную работу.

Сотрудничество ГОП и МГТУ продолжится и в дальнейшем, в том числе и по вопросам сохранения истории производства. Своего часа ждут архивы совета ветеранов ГОП – их изучение позволит пополнить «горняцкую летопись» новыми именами и фактами.