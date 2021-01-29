В Ленобласти расходы на достройку проблемных объектов взыщут с застройщиков – банкротов

Власти Ленобласти разработают механизм возмещения затрат бюджетных средств, потраченных на завершение строительства проблемных объектов.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram, губернатор Александр Дрозденко поручил Госстройнадзору и комитету правового обеспечения создать схему возврата средств за счет личного или корпоративного имущества застройщиков. Речь идет о различных вариантах взыскания, в том числе об исках к застройщикам-банкротам, вхождении в дела о банкротстве в качестве кредитора.

Напомним, что по данным Единого реестра проблемных объектов, в Ленобласти насчитывается 205 проблемных жилых объектов. Квартиры в них ждут 18,5 тыс. дольщиков.

Подробнее о проблеме обматутых дольщиков в Ленобласти — в материале “Ъ-СПб” «Пропорции против дольщиков».