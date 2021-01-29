В Челябинске треть рейсов автовокзала у «Юности» перенесут с 1 февраля

Начинается работа по прекращению деятельности челябинского автовокзала «Центральный», расположенного во дворце спорта «Юность». С 1 февраля 79 рейсов по 32 маршрутам курганского и троицкого направлений перенесут на автовокзал «Южные ворота» (в ТК «Синегорье»), сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Это примерно треть всех рейсов.

В первой половины февраля планируется отладить работу перенесенных рейсов, а также провести мониторинг загрузки Привокзальной площади, прилегающих улиц и подъездов. Следующим этапом станет перенос оставшихся рейсов с «Юности», в том числе возможность распределения транспортной нагрузки на автовокзал «Северные ворота» и автостанцию «Южная» для исключения перегрузки Привокзальной площади.

О закрытии автовокзала «Центральный» стало известно в ноябре 2020 года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение. Решение было принято в целях повышения качества городской среды в центре города и возможного благоустройства как продолжения пешеходного маршрута по новой набережной реки Миасс.