Главные новости к утру 29 января

Умер народный артист СССР Василий Лановой. Ему было 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом, 28 января господина Ланового перевели в реанимацию. О творчестве Василия Ланового

Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Для посещения стран обязателен тест на коронавирус. В Сингапур въезд разрешен только при наличии вида на жительства или долгосрочной визы.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список не опубликован.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Он не уточнил, препарат какого производителя получил. Господин Гутерриш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

О предстоящих 29 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.