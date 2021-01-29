Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сделал прививку от коронавируса, и призвал сделать вакцинацию доступной для всех. Он не уточнил, препарат какого производителя получил.

«Мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19 сегодня»,— написал господин Гутерриш в Twitter. Он завил, что нужно сделать вакцину доступной «для всех и везде». По его словам, никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 100 млн человек, свыше 2,1 млн умерли. первое место по числу заболевших и умерших занимает США. Там выявлено свыше 25 млн случаев инфицирования и более 431 тыс. летальных исходов. Россия занимает четвертое место по числу заболевших (3,7 млн).