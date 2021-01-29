Зеленский одобрил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Указ размещен на сайте президента, сам санкционный список не опубликован.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020"»,— говорится в указе. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Реализацию и мониторинг эффективности санкций должны обеспечить кабинет министров Украины , Служба безопасности и Нацбанк. МИД Украины должен проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

27 января правительство Украины одобрило введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний и организаций, в их числе авиакомпания «Победа» и 23-й летный отряд Минобороны РФ. Компаниям, которым вменяются полеты над Крымом, хотят на три года запретить полеты над территорией Украины.