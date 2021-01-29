Гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина покинет компанию

Гендиректор «Национальной медиа группы» (НМГ; управляет «СТС Медиа», каналами РЕН ТВ, «Пятый» и др.) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил это и уточнил, что официально об уходе госпожи Паскиной будет объявлено в ближайшие дни. В пресс-службе НМГ отказались от комментариев.

Ольга Паскина возглавляла НМГ с 2016 года. 8 декабря 2020 года в интервью “Ъ” она рассказывала в том числе о планах развития холдинга после того, как он стал партнером крупнейшего мирового онлайн-кинотеатра Netflix.

До назначения на должность главы НМГ госпожа Паскина возглавляла компанию «Дискавери Холдингс» (СП ЗАО «НМГ» и Discovery Communications), а в 2014–2015 годах была гендиректором Discovery Networks в Северо-Восточной Европе. Еще ранее Ольга Паскина работала в холдинге «Профмедиа» — с 2008 года была вице-президентом по правовым вопросам и корпоративному развитию, с 2011 года — исполнительным вице-президентом холдинга, с 2013 года — президентом холдинга.

Валерия Лебедева