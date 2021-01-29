Заксобрания занялись сокращениями и перетасовками

В четверг, 28 января, депутаты Заксобрания Амурской области приняли решение сократить с 36 до 27 число мест. Днем ранее Заксобрание Приморского края изменило соотношение числа депутатов-одномандатников и депутатов-списочников. Теперь по округам будут избираться 30 из 40 депутатов, а по спискам — только 10 депутатов. Изменения пролоббировала «Единая Россия». В обоих регионах выборы пройдут этой осенью. По мнению экспертов, подобные изменения могут затронуть до половины регионов, в которых в этом году пройдут выборы местных парламентов, однако они могут сыграть на руку оппозиции.

С инициативой уменьшить число депутатов выступил председатель амурского облзаксобрания Вячеслав Логинов. Господин Логинов объяснил свою инициативу общероссийской тенденцией «к повышению эффективности органов государственной власти, в том числе через сокращение количества чиновников, и снижению нагрузки по их содержанию на бюджеты различных уровней», а также практикой по укрупнению муниципалитетов. По его мнению, сокращение депутатского корпуса позволит сократить расходы областного бюджета примерно на 5 млн руб. в год.

Сейчас половина депутатов Заксобрания Амурской области избираются по спискам, половина — по одномандатным округам. Последний раз число депутатов менялось в 2012 году — с 30 их число было увеличено до 36 человек. Из 36 мест в заксобрании Амурской области 25 мест контролирует «Единая Россия» (ЕР), 7 — ЛДПР, 3 — КПРФ, 1 — «Справедливая Россия» (СР). Поправки к Уставу Амурской области были приняты 25 голосами при необходимых 24 голосах. Против голосовали представители КПРФ и ЛДПР.

«КПРФ принципиально выступает за демократию и народовластие, а новый закон уменьшает число депутатов и снижает эти принципы,— заявил “Ъ” глава амурских коммунистов Роман Кобызов.— С нашей точки зрения, представительный орган власти будет менее эффективно представлять жителей области». По мнению главы фракции ЛДПР Ольги Петайчук, следующим шагом будет уменьшение числа депутатов, избираемых по партийным спискам. По ее мнению, решение лишает жителей области возможности представлять свои интересы в заксобрании, а ЕР боится проиграть выборы депутатов по партийным спискам. Рост расходов на содержание заксобрания в два раза за последние годы она связала с увеличением в два раза зарплат председателя и глав комитетов.

Впрочем, по словам председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгения Тюхаева (ЕР), об изменении системы выборов избирательной схемы пока речи не идет.

Днем ранее Заксобрание Приморского края внесло изменения в устав региона, согласно которым изменится порядок формирования парламента края, выборы которого пройдут этой осенью. Из 40 депутатов собрания 30 — будут избираться в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам.

Из 40 мест в Заксобрании Приморского края ЕР контролирует 25 мест, КПРФ — 8, ЛДПР — 5, СР и Партия пенсионеров — по 1 месту. Половина депутатов избираются по мажоритарной системе, половина — по спискам.

Напомним, с 2013 года до 75% депутатов региональных парламентов могут избираться по мажоритарным округам. Ранее их число не могло превышать 50%. Активно этой нормой стали пользоваться только недавно. Так, с начала 2019 года количество списочников сократилось в республиках Алтай и Марий Эл, Хабаровском крае, Тульской, Костромской Кировской и Липецкой областях.

Изменить устав предложила фракция ЕР. «Введение новой системы позволит избирателям выбрать три четверти депутатов из конкретных, хорошо им известных кандидатов. Они будут выбирать не только политическую партию, которая отвечает их интересам, но прежде всего человека, которому доверят представлять в краевом парламенте их интересы»,— заявил на заседании председатель заксобрания Александр Ролик (ЕР). А председатель комитета по регламенту заксобрания Дмитрий Новиков (ЕР) заявил, что депутаты-одномандатники лучше всего отражают интересы избирателей своих округов. Изменения в Устав Приморья сразу в трех чтениях были приняты 30 голосами, против проголосовали 7 депутатов.

Против внесения изменений в избирательную систему выступила КПРФ. Коммунисты настаивали, что в год выборов вносить изменения в порядок формирования краевого парламента нельзя. По словам главы фракции КПРФ в заксобрании Анатолия Долгачева, увеличением числа одномандатников ЕР реагирует на падение своего рейтинга — «в Приморье у них рейтинг не превышает 25–30%». Коммунист Владимир Беспалов считает, что в условиях падения рейтинга «Единая Россия» делает ставку на финансовый и административный ресурсы в одномандатных округах.

Однако политолог Павел Наливайко считает, что увеличение числа одномандатников может сыграть на руку оппозиционным партиям, поскольку «размеры округов уменьшаются и потребуется меньше ресурсов на победу в каждом из них». В то же время, по его мнению, у оппозиционных партий недостаточно ярких кандидатов. Он полагает, что «Единая Россия», на стороне которой будет играть высокий рейтинг губернатора Олега Кожемяко, получит «как минимум» простое большинство в новом составе краевого парламента, «за второе место будут конкурировать КПРФ и ЛДПР, СР и Партия пенсионеров смогут преодолеть пятипроцентный барьер, только если договорятся с краевыми властями».

Всего в этом году новые созывы региональных парламентов будут выбирать в 39 субъектах. По мнению политолога Ростислава Туровского, число списочников может сократиться более чем в половине из них, особенно в тех, где высок риск протестных настроений, но не «в таких сложных, где можно потерять позиции даже в округах». По его мнению, перемены возможны в Карелии, Алтайском, Красноярском, Пермском краях, Калининградской, Мурманской, Новгородской областях: региональные власти сами принимают такие решения, «регионы и без федеральной установки понимают, что в условиях низкого рейтинга ЕР ставку придется делать на одномандатные округа».

Елена Васильева, Благовещенск; Алексей Чернышев, Владивосток; Андрей Прах