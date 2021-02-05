Bentley Flying Spur V8 и Audi A6 allroad

Bentley Flying Spur V8

Британская марка выкатила на рынок скромную версию своего флагманского седана — Flying Spur c двигателем V8. Более дорогой W12 продается в России с лета, а вот V8 доехал до наc только поздней осенью.

Главная маркетинговая идея этого автомобиля состоит том, что покупать его будут поклонники марки, которые сами будут сидеть за рулем. То есть покупка W12 — это для статуса и подразумевает наличие водителя в комплектации, а V8 — это для себя, для собственного удовольствия.

И это вовсе не фантазии отдела маркетинга, а точный расчет, сделанный на основании опроса владельцев Bentley. Его результаты показывают, что за последние 10 лет отношение к люксовому автомобилю сильно изменилось: если раньше владельцы предпочитали пользоваться услугами водителя, то сегодня все чаще они водят самостоятельно. Хотя и 40% тех, кто сам сидит за рулем своего Bentley, признают, что как минимум раз в неделю перевозят пассажиров на задних сиденьях. То есть, получается, что Flying Spur V8 — это еще и семейная машина.

Надо признать, что новый мотор V8 очень даже хорош и в этом качестве. Он развивает мощность 550 л. с. (для сравнения, W12 выжимает 635 л. с.), при этом, когда крутящий момент не превышает 235 Нм, а обороты не поднимаются выше 2 тыс. в минуту, половина цилиндров просто отключаются, экономя бензин. Этот двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,1 секунды, а максимальная скорость его составляет 318 км/ч.

Flying Spur V8 на 100 кг легче, чем версия W12, что, разумеется, делает автомобиль более маневренным и облегчает управление. Как и в старшей версии, он в базовой комплектации оснащен адаптивной пневмоподвеской и электрическим усилителем руля. А в качестве опции предлагается Bentley Dynamic Ride — электронная система, которая определяет рельеф дорожного покрытия и моментально адаптирует под него подвеску и рулевое управление.

Если не разглядывать шильдики, визуально сложно отличить Flying Spur V8 от W12, разве что редкий знаток марки заметит, что у V8 четыре — а не два — овальных наконечника выпускной системы. Электронная начинка соответствует статусу автомобиля. Новый Flying Spur V8, доступный как в четырех-, так и в пятиместной конфигурациях, включает в себя лучший в своем классе портфель интеллектуального и интуитивно понятного оборудования и технологий, адаптированных для водителя и пассажиров. Здесь есть и фирменный вращающийся трехгранный дисплей, и Apple CarPlay, и загрузка в навигационную систему спутниковых карт местности со свежайшей информацией о состоянии дорог и пробках.

Тем пассажирам, которым повезло попасть в число друзей и родственников 40% владельцев Bentley, есть чем занять себя в дальней дороге. Между задними сиденьями, за центральным подлокотником расположился холодильник на две бутылки шампанского или шесть бутылок емкостью 0,3 л для любителей пива. Холодильник может весьма точно выдерживать температуру +6°C до –6°C, так что угощаться можно в любую погоду.

И еще немного цифр напоследок. На сборку Flying Spur V8 уходит около 100 часов, на сборочном конвейере работает 141 человек, они выполняют 84 производственные операции. Для создания салона автомобиля требуется около 3 км ниток, которые соединяют 350 кожаных компонентов.

Audi A6 allroad

Если бы к проходимости рамного внедорожника да прибавить салон седана, да научить эту машину быстро ездить не только по шоссе, Audi allroad стал бы одним из первых гибридов внедорожника и премиального седана, покорив рынок задолго до бума спроса на паркетные кроссоверы.

Нынешний A6 allroad, заказы на который российские дилеры начали принимать только прошлым летом,— это уже четвертое поколение легендарного автомобиля. Самая первая мировая премьера Audi allroad состоялась в 1999 году. Конечно, это была не первая попытка объединить кузов седана и шасси внедорожника, но если за океаном такие попытки оборачивались появлением карикатурных бигфутов, то немецкий автопром вполне успешно справился с задачей. Кузов был взят не от седана — уже в базе автомобиль был оснащен пневмоподвеской, поднимающей дорожный просвет до 20 см, дополнительный пластиковый обвес придал автомобилю законченный вид, соответствующий эстетическим требованиям начала века. И самое главное, автомобиль относился к классу Quattro, то есть был полноприводным, оснащенным фирменной системой Torsion, разработанной Audi.

С той премьеры сменилось уже два поколения Torsion. Нынешнее поколение — дифференциал с плоскими зубчатыми шестернями — может перекидывать до 75% крутящего момента на переднюю ось и до 85% — на заднюю.

Новый Audi A6 allroad quattro по-прежнему отличается особым внедорожным дизайном. Широкая, низко расположенная решетка радиатора Singleframe с вертикальными алюминиевыми планками, как и у других моделей, стала доминирующим элементом передней части автомобиля. Характерные для А6 allroad рейлинги на крыше, а также нижняя защита, панель заднего «диффузора» и декоративная полоса между задними фонарями могут быть выполнены в черном цвете или с алюминиевым покрытием.

Как и положено allroad, пневматическая подвеска с регулированием дорожного просвета есть уже в базовой комплектации. При движении со скоростью до 80 км/ч можно включить режим offroad с увеличением клиренса до 169 мм, при разгоне свыше 120 км/ч кузов автоматически опустится до 124 мм.

Ездовой режим влияет на плавность хода и на остроту реакции руля. Помимо offroad, можно выбирать из auto, comfort, allroad и efficiency. Все они хороши по-своему, кроме разве что efficiency,— этот режим должен вести машину с минимальным расходом топлива, и вы буквально физически ощущаете, как та самая жаба, что душит водителя, придушивает и прекрасный 340-сильный бензиновый мотор, агрегированный с гибридной установкой. Если уж так хочется сэкономить на топливе — почему бы сразу не купить версию с 249-сильным проверенным дизелем?

При всех своих внедорожных качествах этот автомобиль сохранил исходную особенность allroad — удобный салон, словно в «городском» автомобиле. На приборной доске — цифровая трансформация во всей своей красе, большие дисплеи, сенсорные панели вместо кнопок, навигация со спутниковым обзором, разъемы USB для подключения к бортовой медиасистеме.

Цены на новый Audi A6 allroad в России начинаются от 4,56 млн рублей.