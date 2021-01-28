Главой Переславля-Залесского избрана Ирина Строкинова

Сегодня, 28 января, в Ярославской области на заседании городской думы Переславля-Залесского новым главой города избрана Ирина Строкинова, сообщили в администрации городского округа. В сообщении отмечается, что выборы проходили с помощью тайного голосования.

В заседании гордумы участвовали все 20 депутатов. Все они единогласно проголосовали за Ирину Строкинову, которая на момент выборов занимала должность заместителя главы городской администрации. Ее конкурент, начальник управления экономики городской администрации Павел Семенов не получил ни одного голоса.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что прежний глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушел в отставку 26 ноября 2020 года на фоне скандала с принятием генерального плана города. Официально отставка объяснялась семейными обстоятельствами.

Антон Антонов