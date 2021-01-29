Авторынок притормозил с оптимизмом

Авторынок Петербурга по итогам минувшего года показал снижение на 7%: в 2020 году в автосалонах города было реализовано 142,8 тыс. новых легковых автомобилей. При этом в декабре продажи машин увеличились на 18%, достигнув показателя в 15,9 тыс. автомобилей. Таким образом, петербургский авторынок показал более оптимистичную динамику, чем общероссийский, где падение продаж составило 9%. По мнению экспертов, подобный объем реализации можно признать успешным, однако начало нынешнего года вряд ли будет таким же впечатляющим.

В декабре 2020 года петербургский авторынок продемонстрировал рост шестой месяц подряд, сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб». В течение последнего месяца года в автосалонах города было реализовано 15 920 автомобилей (+18% год к году). «По итогам последнего месяца изменилась расстановка в тройке лидеров. Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в 2020 году стал Hyundai. На второе место вышла Lada, а лидировавшая весь год Kia потеряла в декабре сразу две позиции и замкнула топ-3»,— говорят в «Auto-Dealer-СПб». Учитывая показатели декабря, с начала года объем продаж новых автомобилей в городе сократился на 7%, достигнув значения в 142 837 машин.

За тот же период, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок сократился также на 9% и его совокупный объем составил 1,5 млн машин. При этом в декабре в России было реализовано 166,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 2% меньше, чем годом ранее. Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в 2020 году составила 8,9% (8,7% — год назад). «Петербургский авторынок показал более оптимистичную динамику, чем общероссийский, где падение продаж составило 9%. Сокращение реализации автомобилей на 7% можно признать успешным — частично это тот объем, который был потерян в период острой фазы локдауна в апреле — мае»,— отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

По итогам двенадцати месяцев рост продаж автомобилей из топ-10 показали три марки: Hyundai (19 238 единиц; +4% год к году), Lada (18 674; +3%) и Skoda (10821; +13%). «Второй год подряд в десятке лидеров две позиции занимают представители премиального сегмента — Mercedes-Benz (5131; –4%) и BMW (4516; –4%)»,— добавляют в аналитическом агентстве. При этом самым популярным автомобилем стал кроссовер Hyundai Creta, объем продаж которого увеличился на 17%. Также спросом среди петербургских покупателей пользовались Kia (18 501; –10%), Renault (11 356; –12%) и Volkswagen (11 208; –1%), Toyota (6851; –8%) и Mitsubishi (4416; –36%).

«Спрос на автомобили во втором полугодии стал расти на фоне нестабильности курса рубля, но рынок не смог реализовать весь свой потенциал из-за возникшего дефицита. Из-за ограничений второго квартала и дефицита во втором полугодии по итогам года мы по объективным причинам получили результат чуть ниже, чем годом ранее»,— говорит Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф». По его словам, сейчас проблема дефицита новых автомобилей сохраняется в ряде брендов; в то же время ожидание дальнейшего повышения цен стимулирует спрос со стороны клиентов. «Динамика продаж новых автомобилей в январе лучше, чем в 2020 году»,— добавляет он.

Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Прагматика», говорит, что для оценки прошлого года «трудно подобрать точное слово». «Если воспользоваться словарем фондовых аналитиков, то год был "разнонаправленный". Без поддержки со стороны государства рынок мог "умереть", но не умер — отрасль получила помощь. Фактор нехватки автомобилей на складах дилеров повлиял на объемы продаж и динамику долей марок на рынках. В условиях ограничений предметов потребления свободные деньги для покупки автомобиля, как ни странно, выросли. При этом фактор цены стал более важным»,— рассуждает он, уточняя, что рост цен на автомобили, связанный с падением рубля в 2019 году, перенесся на 2021 год.

По мнению Романа Слуцкого, генерального директора сети дилерских центров «Аларм-Моторс», в целом, несмотря на все сложности, прошлый год стал успешным для дилерского бизнеса. «Продажи автомобилей во втором полугодии сопровождались товарным дефицитом, что позволило дилерским предприятиям восполнить убытки, которые отрасль понесла за период локдауна. Спрос подогревался как естественными факторами, связанными с ослаблением рубля, так и со стороны государства, которое, благодаря запуску масштабных программ поддержки отрасли, обеспечило загрузку мощностей предприятий российского автопрома»,— объясняет господин Слуцкий. Эксперт полагает, что в первом квартале нынешнего года, несмотря на вновь запущенные с 1 января госпрограммы, рынок едва ли дотянет до показателей прошлого года. «Большинство наиболее востребованных моделей по-прежнему будут находиться в дефиците. Основная причина — осторожное планирование со стороны дистрибуторов»,— поясняет он.

Господин Еськов также считает, что начало нынешнего года будет не таким впечатляющим для петербургских автодилеров: положительным результатом первого квартала станет объем продаж на уровне прошлого года. «Но возможен и всплеск интереса к покупке автомобилей — его могут стимулировать планы по повышению ставки утилизационного сбора, что в перспективе вызовет рост стоимости машин»,— резюмирует он.

Мария Кузнецова