Сбербанк подтягивает спорт

Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы, выяснил “Ъ”. Сбербанку актив с выручкой почти 4 млрд руб. в год нужен, чтобы встроить спортивные трансляции в свою экосистему, которая включает сервис «Okko Спорт». У владельца TeleSport Group потребность в крупном инвесторе могла возникнуть на фоне роста конкуренции за права, не исключают эксперты.

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в TeleSport Group, рассказали два источника “Ъ” на букмекерском рынке и три топ-менеджера медиакомпаний. Все они слышали об этих переговорах еще с конца 2020 года. В пресс-службе Сбербанка и в TeleSport Group вчера не ответили на запросы “Ъ”. «Текущая ситуация — никаких сделок по покупке компании нет, есть только коммерческие сделки по покупке прав. Пока так»,— заявил один из собеседников, близкий к структурам Сбербанка. В Федеральную антимонопольную службу ходатайства от Сбербанка о покупке доли в АО «Телеспорт Груп» не поступало, уточнили в ее пресс-службе.

TeleSport Group — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга, компания занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в России и других странах. Кроме того, она один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий, а с 2019 года развивает собственный онлайн-видеосервис. TeleSport Group владела лицензией на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу-2016, Кубка мира по хоккею-2016 и других крупных соревнований. Также СМИ сообщали, что компания выиграла тендер на трансляции в России матчей чемпионата Испании по футболу с 2021 по 2026 год. По данным Kartoteka.ru, 100% АО «Телеспорт Груп» принадлежит его гендиректору Петру Макаренко. Выручка компании в 2019 году составила 3,86 млрд руб., чистая прибыль — 143 млн руб.

По словам одного из собеседников, стороны уже пришли к принципиальной договоренности о сделке, аудиторы банка занимаются проверкой показателей компании, в том числе уровня кредитной нагрузки. «Петр Макаренко не готов расставаться с определенным пакетом акций и хочет продолжить заниматься операционным управлением»,— также отметил источник. Сбербанк же, скорее всего, будет заинтересован в контроле над компанией для внедрения ее в экосистему, предполагает один из собеседников. Банк, по его мнению, мог бы направить имеющиеся у TeleSport Group спортивные права на развитие Rambler Group (управляет онлайн-кинотеатром Okko и сервисом «Okko Спорт»), которая благодаря этому может занять существенную нишу на рынке.

Для Сбербанка сделка может рассматриваться как «усиление в спортивной теме»: компании нужна экспертиза для закупки прав, а владелец TeleSport Group может искать покупателей на фоне роста конкуренции, считает топ-менеджер одного из телеканалов. С этим согласен собеседник на букмекерском рынке: «Если раньше "Матч ТВ" и "Первый канал" могли выбирать, какие соревнования показывать, то теперь почти все спортивные права разобраны: последние два года за них конкурируют интернет-компании и стриминговые сервисы». В этой ситуации, по его словам, спортивные права дорожают, на их покупку нужно все больше кредитов, для которых нужны и банковские гарантии.

TeleSport Group интересовались и другие стратегические инвесторы. Источник в одной из медиакомпаний говорит, что идея купить долю TeleSport Group ранее обсуждалась холдингом «Газпром медиа» (ГПМ), в том числе его топ-менеджерами, которые затем перешли в Сбербанк. Как писал “Ъ” 22 декабря 2020 года, Татьяна Доброхвалова, которая ранее была в ГПМ замгендиректора, стала главой Rambler Group, а Сергей Шишкин, возглавлявший субхолдинг «ГПМ Развлекательное телевидение», занялся операционным руководством Rambler Group.

Еще раньше компанией интересовался предприниматель Роман Ротенберг: в декабре 2014 года «Ведомости» сообщали, что он договорился о покупке 80% TeleSport Group за несколько миллиардов рублей. Однако в октябре 2016 года господин Ротенберг заявил RNS, что сделка так и не состоялась.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева