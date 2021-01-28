Уголовное дело завели после аварии с пассажирским вертолетом в Красноярском крае На борту Ми-8АМТ находились 25 человек

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после инцидента, который произошел на аэродроме поселка Богучаны Красноярского края. При рулении пассажирский вертолет Ми-8АМТ, перевозивший два десятка вахтовиков-нефтяников, задел лопастями несущего винта здание аэровокзала, два технических строения, а также повредил авиационную технику, стоящую на площадке. Происшествие обошлось без человеческих жертв. У вертолета повреждены оба винта, переломилась хвостовая балка.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР расследует ЧП на аэродроме поселка Богучаны. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталия Чернакова.

Авиаинцидент произошел, когда вертолет Ми-8АМТ, на борту которого находились 22 вахтовика-нефтяника и три члена экипажа, благополучно приземлился на аэродроме поселка Богучаны. При рулении на перрон вертолет задел лопастями несущего винта одноэтажное здание аэровокзала, два технических строения и стоящий на площадке вертолет. Никто из людей не пострадал. Ми-8АМТ, эксплуатируемый новосибирской авиакомпанией «Ельцовка», получил серьезные повреждения: у него оказались разрушены лопасти несущего и рулевого винтов, сломалась пополам хвостовая балка. Аэродром работает в штатном режиме, сообщили его сотрудники.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней - лишение свободы на двух лет. Следственная группа вылетела на место происшествия. По словам официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксаны Горбуновой, ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Получить комментарий авиаперевозчика не удалось.

За последние три года уже третье происшествие с вертолетами, эксплуатируемыми авиакомпанией «Ельцовка». В феврале 2018 года два члена экипажа (второй пилот и бортмеханик) погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Томской области. Воздушное судно выполняло санитарный рейс: перевозило женщину с психическим расстройством, у которой произошел приступ, и сопровождавших ее медработника и сотрудника полиции. Другой инцидент произошел в декабре того же также в Томской области. Вертолет Ми-8 при посадке завалился на бок. Из 25 человек, находившихся на его борту, четверо получили травмы и были госпитализированы.

Константин Воронов