В Москве начали выпуск нового Renault Duster для России

Компания Renault начала производство нового поколения внедорожника Duster для российского рынка.

Выпуск модели налажен на заводе в Москве. Предприятие было модернизировано перед поставкой нового Duster на конвейер — в частности, внедрена роботизированная сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров.

Никакой официальной информации о новинке для российского рынка пока нет. Ранее французский автопроизводитель рассекретил облик Duster, но дизайн салона и технические характеристики модели пока остаются секретом.

Официальная премьера нового Renault Duster для России состоится 11 февраля. Напомним, текущее поколение внедорожника выпускается с 2012 года — за это время было сделано более 450 тыс. автомобилей.