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Шихан Куштау включат в геопарк «Торатау»

Власти Башкирии подали заявку на включение шихана Куштау в геопарк «Торатау». «Уже подали заявку на новый геопарк «Тотарату», куда включен весь комплекс шиханов, потому что так хотели жители Башкортостана»,— сообщил глава республики Радий Хабиров на ежегодном послании Курултаю Башкирии.

В настоящее время в геопарк, созданный в 2019 году на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, входят два из трех шиханов: Торатау и Юрактау. После протестов жителей республики против разработки шихана Куштау Башкирской содой компанией власти Башкирии в сентябре прошлого года присвоили Куштау статус особо охраняемой территории.

Влада Шипилова


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