В Смольном заявили о стихании второй волны COVID-19

Признаки снижения распространения COVID-19 в Петербурге принимают все более очевидный характер и говорят о стихании второй волны эпидемии. Об этом говорится в справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В документе указывается, что пока говорить о полном окончании подъема заболеваемости рано. Количество выздоровевших значительно превышает число обращающихся за медицинской помощью. За неделю число заболевших новой коронавирусной инфекцией уменьшилось более чем на 10%. Суточная госпитализация —на 12 %. За период с 20 по 27 января на 31% снизилось количество петербуржцев с коронавирусом, которым потребовалась помощь медиков, а количество выздоровевших за этот период превысило 100%.

Количество свободных коек для COVID-19 и пневмоний увеличилось до 4280 — 34,1% от общего коечного фонда. Всего для больных с коронавирусом развернуто 12538 коек.

В городе от коронавируса вакцинированы уже 43 542 петербуржцев, из них 7 761 прошли ревакцинавию.