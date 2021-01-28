В Пензе осудили виновников хищения денег на строительство перинатального центра

Пензенский областной суд по апелляционным жалобам осужденных проверил законность приговора Ленинского районного суда города по уголовному делу в отношении 42-летнего Сергея Богунова и ранее судимого 52-летнего Александра Пашкова и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в крупном мошенничестве и пособничестве в нем (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ).

Суд установил, что в 2015 году Сергей Богунов, являвшийся учредителем ООО ЦСК «Сигма», при пособничестве Александра Пашкова, занимавшего должность советника губернатора региона, якобы похитили принадлежащие госкорпорации «Ростех» деньги в размере около 86 млн руб., предназначенные для строительства перинатального центра в Пензе.

Вину в совершении преступления подсудимые не признали. Суд назначил господину Богунову пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, господину Пашкову по совокупности приговоров — шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Ленинского районного суда обжаловали в апелляционном порядке. Областной суд оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Мария Шахрай