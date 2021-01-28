Томичи покажут Spar

ООО «Спар-Томск», развивающее по лицензии магазины под брендом голландской компании Spar в Томске, 4 марта откроет первый магазин сети в Новосибирске, сообщил „Ъ-Сибирь“ генеральный директор Spar Russia B.V. Сергей Локтев. По его словам, это будет стандартный супермаркет с площадью торгового зала 800 кв. м. «У нас начинается достаточно активная экспансия в новосибирский регион. Еще несколько магазинов будут открыты в этом году, уже приобретены участки под строительство объектов более крупного формата, и ведется поиск помещений для аренды». Всего, по его данным, в 2021 году в Новосибирске откроется до десяти магазинов бренда. Стоимость лицензии на использование бренда Spar не раскрывает.

ООО «Спар-Томск» было образовано в марте 2013 года. В настоящее время в Томской области работают девять супермаркетов Spar и один гипермаркет Interspar (торговая площадь этого формата превышает 3 тыс. кв. м). Выручка «Спар-Томск» в 2019 году, по информации «СПАРК-Интерфакс», составила 9,3 млрд руб., чистая прибыль — 123 млн руб., данные за 2020 год не приводятся. Компания входит в крупную томскую торгово-производственную группу «Лама», которая также включает сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственные предприятия.

В Сибирском федеральном округе сейчас работают 15 магазинов Spar разных форматов.

О планах выхода Spar Russia на новосибирский рынок сообщалось еще в мае 2019 года, но до сих пор они не были реализованы. «Сейчас пришло время открывать эти магазины именно в Новосибирске. Новосибирский рынок я оцениваю как достаточно сложный, но потенциально для нас, с учетом текущей ситуации, хороший»,— отметил Сергей Локтев. Он добавил, что у компании есть планы дальнейшего расширения сети, в том числе после 2021 года, в Новосибирской области и Сибири в целом. Конкретное количество магазинов и регионы собеседник „Ъ-Сибирь“ не уточнил.

Совладелец группы «ТД „Шкуренко“» (развивает в Омске сеть сельских гипермаркетов «Низкоцен», продуктовых магазинов «Победа») Виктор Шкуренко рассказал „Ъ-Сибирь“, что его компания в декабре 2020 года открыла по лицензии четвертый супермаркет формата Eurospar в Омске и в ближайшие два года планирует увеличить их количество не менее чем до десяти. Инвестиции в открытие каждого магазина, не включая затраты на недвижимость, по данным Виктора Шкуренко, в среднем составляют около 20 млн руб. Он предположил, что новосибирские объекты бренда, где используется подобное оборудование, обойдутся партнеру Spar примерно в ту же сумму.

Продуктовый ритейл Новосибирской области представлен сейчас дискаунтерами и в основном непремиальными супермаркетами, говорит один из участников рынка. Формат, в котором работает голландский бренд, — новый для региона, считает он: «Spar фактически выходит на новую территорию с форматом, который на этом рынке не имеет аналога. Если бы он вышел в Красноярске, где есть „Командор“ и „Красный яр“, они бы, наверное, какую-то конкуренцию составили». В близком к Eurospar формате в Новосибирске работает «Горожанка», считает Виктор Шкуренко.

«Spar в Новосибирске может найти свою целевую аудиторию и привлечь потребителей в среднем ценовом сегменте и выше среднего. Вероятно, он „отъест“ долю покупателей у „Бахетле“ и „Добрянки“ и частично заберет покупателей из более дешевых супермаркетов»,— считает один из участников рынка в Новосибирске, пожелавший остаться анонимным.

Глава «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что конкуренция на рынке супермаркетов в Новосибирске несколько снизилась после сворачивания бизнеса группы «Новые торговые сети», а ранее «Холидея». «Сейчас доступны интересные площадки, которые могут занять и новые игроки. У Spar есть возможность занять свою нишу»,— говорит он. В то же время эксперт отмечает, что сегодня в целом в продуктовом ритейле в Новосибирске уровень конкуренции очень высок. По итогам первого полугодия 2020 года на долю крупнейших ритейлеров приходилось более 52% рынка. «Конкурировать новому игроку с „Лентой“, „Магнитом“ и Х5 будет непросто»,— считает господин Бурмистров.

Дарья Решетникова, Оксана Павлова