Американская актриса Клорис Личмен умерла в возрасте 94 лет

В городе Энсинитас (штат Калифорния, США) умерла одна из самых титулованных актрис в истории телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Представитель актрисы сообщил NBC, что она умерла в своем доме «естественной смертью».

На ее счету девять премий «Эмми», а также «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Премии «Оскар» и BAFTA госпожа Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс» (1971). «Золотой глобус» ей дали за главную роль в сериале «Филлис» (1975–1977). Также она играла в фильмах «Молодой Франкенштейн» (1974), «Плохой Санта» (2003) и «Испанский английский» (2004).