Сегодня исполняется 40 лет президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко

Его поздравляет президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин:

— Если бы у меня спросили о ролевой фигуре для подрастающего поколения, без раздумий назвал бы Андрея. Он настоящий пример человека, который не удовлетворился тем, что ему достались талант и природные данные, он добился успеха — и в качестве игрока, и на посту президента федерации — за счет работы и высокого уровня самоорганизации. При этом Андрей является прекрасным семьянином, добрым, открытым, отзывчивым человеком. Горжусь нашей дружбой, тем, что один из величайших баскетболистов современности играл в нашей команде, тем, что мы и сейчас вместе решаем множество полезных для нашего вида спорта вопросов. Искренне желаю юбиляру здоровья, благополучия, новых идей, успехов и побед.

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