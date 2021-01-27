Президент сможет назначать главу ФСО после консультаций с Советом федерации

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России будет назначаться президентом после консультаций с Советом федерации, следует из проекта указа. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Общественное обсуждение по нему продлится до 10 февраля.

Ранее норма о такой процедуре назначения была введена, согласно новым конституционным положениям, в отношении директоров Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки РФ. ФСО занимается охраной высших государственных деятелей, включая главу государства. Руководство деятельностью ФСО России осуществляет президент.

О положениях обновленного Основного закона — в материале “Ъ” «День исправленной Конституции».