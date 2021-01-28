ФАС России засчитали техническое поражение

Госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) в первой инстанции выиграло судебный спор у ФАС России, отменившей рамочный тендер на поставку лекарств в аптеки НОФ на сумму 7,3 млрд руб. Правда, выигрыш был формальный, так как представители антимонопольной службы не пришли в суд, поэтому он удовлетворил жалобу НОФа. Наблюдатели полагают, что ФАС может попытаться доказать свою правоту в апелляции, поскольку закупкам ценой более миллиарда рублей контрольно-надзорные органы уделяют особое внимание.



Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы, которая в октябре отменила итоги закупки на заключение рамочных договоров поставки лекарств и медизделий для аптечной сети НОФ (бренд «Госапетка»).

Общий бюджет этой закупки составил 7,3 млрд руб., нижегородское предприятие отобрало 12 поставщиков. Однако документация НОФ о рамочных договорах, не содержащих четкого определения объема, характеристик и цены поставляемого товара, была оспорена ООО НПО ГЭС. Комиссия ФАС России согласилась, что это нарушение норм 223-ФЗ о закупках, вводящее в заблуждение потенциальных поставщиков. «Нижегородской областной фармации» предписали отменить протоколы закупки, вернуть поставщикам их заявки и исправить закупочную документацию.

Однако доказывать, что в действиях нижегородского госзаказчика содержатся нарушения, ФАС в суде не стала. Как следует из решения суда, ФАС России не предоставила в суд неоднократно запрашиваемые материалы, а ее юристы проигнорировали заседания без объяснения причин. Таким образом, были изучены только доказательства представителей НОФ. На этом основании судья решил, что решение ФАС незаконно, так как служба фактически отказалась от доказывания его законности и не опровергла доводы нижегородского госпредприятия.

В ФАС России не смогли оперативно ответить на вопрос, почему их сотрудники не ходили в судебные заседания и не предоставили материалы.

В НОФ уверены, что никаких нарушений в их закупках нет, а заявки от 12 фармкомпаний свидетельствуют о том, что поставщики не заблуждаются относительно объема поставок и могли бы предложить минимальные цены.

Следящий за процессом председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков считает, что решение в пользу НОФ может быть отменено в апелляции или кассации, поскольку нарушение является «очевидным», а госзакупки объемом более миллиарда рублей в аппарате ФАС держат на отдельном контроле. По его словам, если нижегородский заказчик еще пытается в рамках закона обжаловать решения, то в Брянске пошли дальше. «Брянскфармация» уже после отмены аналогичной рамочной закупки заключила договоры с 22 поставщиками, а получив изготовленное решение ФАС, прекратила их исполнение. Однако затем госзаказчик снова разместил старую документацию на 7 млрд руб. без указания цены за единицу продукции, фактически не исполнив предписание антимонопольного органа. «Насколько я знаю, и брянской историей, и закупками НОФ в центральном аппарате ФАС сейчас плотно занимаются», — сообщил Александр Кулаков.

Добавим, что усилить надзор за законностью госзакупок решили в Генеральной прокуратуре РФ, 14 января был издан приказ о дополнительных мерах в этой сфере.

Иван Сергеев